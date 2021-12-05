Это нужно чтобы мы согли подсчитать и показать стоимость и срок доставки, по каждому товару
Если заказ оформлен не ночью, наш менеджер свяжется с вами в течение часа, проверит заказ, согласует точные сроки и адрес доставки, а также сборку мебели (если необходимо). Оплата осуществляется при получении. Обмен и возврат возможен в течение двух недель в полном соответствии с законом.
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Интернет-магазин матрасов и аксессуаров для сна
Интернет-магазин OKmatras.ru предлагает большой ассортимент ортопедических матрасов, кроватей и принадлежностей для сна по выгодным ценам, с профессиональной консультацией и быстрой доставкой. Являясь официальным дилером всех представленных фабрик, мы держим минимальные цены на рынке, можем оформлять оптовые заказы по очень низкой стоимости и дополнительно проводим распродажи и акции от магазина. Мы работаем 24/7.
Ассортимент магазина и количество производителей растет и подобрать матрас среди множества вариантов иногда бывает сложно, поэтому мы рекомендуем вам воспользоваться услугами наших консультантов. Все менеджеры работают в нашем магазине давно и найдут решение для любого непростого вопроса. Каждому покупателю независимо от возраста, веса и предпочтений мы подберем лучший вариант. Мы на рынке уже более пяти лет и понимаем с какими нюансами при транспортировке, подъеме на этаж и во время обслуживания вы можете столкнуться и стараемся предвидеть и решать их быстро и с комфортом.
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Как формируется цена в обычном магазине
Как формируется цена у нас
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