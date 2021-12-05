Интернет-магазин матрасов и аксессуаров для сна

Интернет-магазин OKmatras.ru предлагает большой ассортимент ортопедических матрасов, кроватей и принадлежностей для сна по выгодным ценам, с профессиональной консультацией и быстрой доставкой. Являясь официальным дилером всех представленных фабрик, мы держим минимальные цены на рынке, можем оформлять оптовые заказы по очень низкой стоимости и дополнительно проводим распродажи и акции от магазина. Мы работаем 24/7.

Доставка матрасов по Москве и Московской области возможна в день заказа, если вы оформили его в первой половине дня. Мы осуществляем доставку по всей территории России, даже в небольшие населенные пункты.

Ассортимент магазина и количество производителей растет и подобрать матрас среди множества вариантов иногда бывает сложно, поэтому мы рекомендуем вам воспользоваться услугами наших консультантов. Все менеджеры работают в нашем магазине давно и найдут решение для любого непростого вопроса. Каждому покупателю независимо от возраста, веса и предпочтений мы подберем лучший вариант. Мы на рынке уже более пяти лет и понимаем с какими нюансами при транспортировке, подъеме на этаж и во время обслуживания вы можете столкнуться и стараемся предвидеть и решать их быстро и с комфортом.

Среди такого многообразия товаров мы подберем лучшие варианты как для пожилых людей, так и для малышей. Без проблем найдем лучший матрас для беременной женщины и удобный анатомический вариант для пенсионера по выгодной цене. Учтем особенности возраста и роста при выборе детского матраса, а также без проблем найдем надежный и долговечный матрас для человека с весом от 100 кг и более. Мы не забудем напомнить вам об удобстве защитного наматрасника и о пользе ортопедического основания и, конечно же, подарим улыбку и пожелаем доброго дня!

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Хиты продаж в Москве



-25%

Libre Roll 10 Wave Матрас Sontelle умеренно-жесткая 9 см средняя до 80 кг Беспружинный Состав Размер, см 60х190 7 081 ₽ 5 311 ₽ Купить в 1 клик В корзину

-35%

Clean Hopper Матрас Agreen средняя 12 см умеренно-жесткая до 100 кг Беспружинный Состав Размер, см 60х190 8 863 ₽ 5 761 ₽ Купить в 1 клик В корзину

-35%

Clean Jasper Матрас Agreen средняя 16 см умеренно-жесткая до 110 кг Беспружинный Состав Размер, см 60х190 10 863 ₽ 7 061 ₽ Купить в 1 клик В корзину

-25%

Libre Castom Resort Матрас Sontelle умеренно-жесткая 20 см умеренно-жесткая до 130 кг Независим. пружины TFK Состав Размер, см 60х190 13 801 ₽ 10 351 ₽ Купить в 1 клик В корзину