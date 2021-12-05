При покупке матраса подушка в подарок
Круглосуточно, без выходных
Москва
Популярные запросы
Подбор матраса по параметрам
Размер матраса
Нужен нестандартный размер?
Цена, руб
от
до
Жесткость 1-ой стороны
Рекомендации
Жесткость 2-ой стороны
ПОДРОБНЫЕ НАСТРОЙКИ КРАТКИЕ НАСТРОЙКИ

Интернет-магазин матрасов и аксессуаров для сна

Ортопедические матрасы в Москве

Интернет-магазин OKmatras.ru предлагает большой ассортимент ортопедических матрасов, кроватей и принадлежностей для сна по выгодным ценам, с профессиональной консультацией и быстрой доставкой. Являясь официальным дилером всех представленных фабрик, мы держим минимальные цены на рынке, можем оформлять оптовые заказы по очень низкой стоимости и дополнительно проводим распродажи и акции от магазина. Мы работаем 24/7.

Доставка матрасов по Москве и Московской области возможна в день заказа, если вы оформили его в первой половине дня. Мы осуществляем доставку по всей территории России, даже в небольшие населенные пункты.

Ассортимент магазина и количество производителей растет и подобрать матрас среди множества вариантов иногда бывает сложно, поэтому мы рекомендуем вам воспользоваться услугами наших консультантов. Все менеджеры работают в нашем магазине давно и найдут решение для любого непростого вопроса. Каждому покупателю независимо от возраста, веса и предпочтений мы подберем лучший вариант. Мы на рынке уже более пяти лет и понимаем с какими нюансами при транспортировке, подъеме на этаж и во время обслуживания вы можете столкнуться и стараемся предвидеть и решать их быстро и с комфортом.

Среди такого многообразия товаров мы подберем лучшие варианты как для пожилых людей, так и для малышей. Без проблем найдем лучший матрас для беременной женщины и удобный анатомический вариант для пенсионера по выгодной цене. Учтем особенности возраста и роста при выборе детского матраса, а также без проблем найдем надежный и долговечный матрас для человека с весом от 100 кг и более. Мы не забудем напомнить вам об удобстве защитного наматрасника и о пользе ортопедического основания и, конечно же, подарим улыбку и пожелаем доброго дня!

Как формируется цена в обычном магазине

Производство
Дистрибьютор
Ритэйлер
Покупатель

Как формируется цена у нас

Производство
Покупатель

Распродажа. Успейте купить!

  • -30%
Купить Оптима Ролл Лайт
Купить Оптима Ролл Лайт
Купить Оптима Ролл Лайт
Купить Оптима Ролл Лайт
Купить Оптима Ролл Лайт
Купить Оптима Ролл Лайт
Купить Оптима Ролл Лайт
Оптима Ролл Лайт
Матрас Dimax
умеренно-жесткая
6 см
средняя
до 90 кг
Беспружинный Состав
Размер, см
60х190
4 961 ₽
3 473 ₽
  • -45%
Купить Blue Sky Roll
Купить Blue Sky Roll
Blue Sky Roll
Матрас Corretto
средняя
17 см
средняя
до 90 кг
Пружинный блок Боннель Состав
Размер, см
60х190
6 511 ₽
3 581 ₽
  • -25%
Купить Libre Roll 6
Купить Libre Roll 6
Купить Libre Roll 6
Купить Libre Roll 6
Libre Roll 6
Матрас Sontelle
средняя
6 см
средняя
до 80 кг
Беспружинный Состав
Размер, см
60х190
5 063 ₽
3 797 ₽
  • -35%
Купить Clean Baikal
Купить Clean Baikal
Купить Clean Baikal
Купить Clean Baikal
Купить Clean Baikal
Clean Baikal
Матрас Agreen
средняя
10 см
умеренно-жесткая
до 100 кг
Беспружинный Состав
Размер, см
60х190
7 452 ₽
4 844 ₽
  • -27%
Купить Easy Feel TFK
Купить Easy Feel TFK
Easy Feel TFK
Матрас Dreamline
средняя
17 см
умеренно-жесткая
до 120 кг
Независим. пружины TFK Состав
Размер, см
60х190
7 729 ₽
5 642 ₽
  • -50%
  • Хит
Купить Jarvi
Купить Jarvi
Купить Jarvi
Купить Jarvi
Купить Jarvi
Купить Jarvi
Jarvi
Матрас Corretto
средняя
16 см
средняя
до 120 кг
Независим. пружины TFK Состав
Размер, см
60х190
11 476 ₽
5 738 ₽
  • -25%
Купить Rest Strutto Side
Купить Rest Strutto Side
Купить Rest Strutto Side
Купить Rest Strutto Side
Купить Rest Strutto Side
Купить Rest Strutto Side
Rest Strutto Side
Матрас Промтекс-Ориент
умеренно-жесткая
14 см
умеренно-жесткая
до 110 кг
Пружинный блок Боннель Состав
Размер, см
60х190
8 787 ₽
6 590 ₽
  • -40%
Купить Vega
Купить Vega
Купить Vega
Купить Vega
Купить Vega
Vega
Матрас Corretto
средняя
21 см
средняя
до 120 кг
Независим. пружины TFK Состав
Размер, см
60х190
26 553 ₽
15 932 ₽

Хиты продаж в Москве

  • -25%
Купить Libre Roll 10 Wave
Купить Libre Roll 10 Wave
Купить Libre Roll 10 Wave
Купить Libre Roll 10 Wave
Купить Libre Roll 10 Wave
Купить Libre Roll 10 Wave
Купить Libre Roll 10 Wave
Libre Roll 10 Wave
Матрас Sontelle
умеренно-жесткая
9 см
средняя
до 80 кг
Беспружинный Состав
Размер, см
60х190
7 081 ₽
5 311 ₽
  • -35%
Купить Clean Hopper
Купить Clean Hopper
Купить Clean Hopper
Купить Clean Hopper
Купить Clean Hopper
Clean Hopper
Матрас Agreen
средняя
12 см
умеренно-жесткая
до 100 кг
Беспружинный Состав
Размер, см
60х190
8 863 ₽
5 761 ₽
  • -35%
Купить Clean Jasper
Купить Clean Jasper
Купить Clean Jasper
Купить Clean Jasper
Купить Clean Jasper
Clean Jasper
Матрас Agreen
средняя
16 см
умеренно-жесткая
до 110 кг
Беспружинный Состав
Размер, см
60х190
10 863 ₽
7 061 ₽
  • -25%
Купить Libre Castom Resort
Купить Libre Castom Resort
Купить Libre Castom Resort
Купить Libre Castom Resort
Купить Libre Castom Resort
Купить Libre Castom Resort
Купить Libre Castom Resort
Libre Castom Resort
Матрас Sontelle
умеренно-жесткая
20 см
умеренно-жесткая
до 130 кг
Независим. пружины TFK Состав
Размер, см
60х190
13 801 ₽
10 351 ₽

Новинки матрасов

  • -30%
  • Хит
Купить Оптима Ролл Лайт 2
Купить Оптима Ролл Лайт 2
Купить Оптима Ролл Лайт 2
Купить Оптима Ролл Лайт 2
Купить Оптима Ролл Лайт 2
Купить Оптима Ролл Лайт 2
Купить Оптима Ролл Лайт 2
Оптима Ролл Лайт 2
Матрас Dimax
умеренно-мягкая
6 см
средняя
до 90 кг
Беспружинный Состав
Размер, см
60х190
5 790 ₽
4 053 ₽
  • -27%
  • Хит
Купить Easy Hype BS
Easy Hype BS
Матрас Dreamline
средняя
19 см
средняя
до 120 кг
Пружинный блок Боннель Состав
Размер, см
60х190
7 607 ₽
5 553 ₽
  • -25%
  • Хит
Купить Rest Standart Side
Купить Rest Standart Side
Купить Rest Standart Side
Купить Rest Standart Side
Купить Rest Standart Side
Rest Standart Side
Матрас Промтекс-Ориент
средняя
14 см
средняя
до 90 кг
Пружинный блок Боннель Состав
Размер, см
60х190
8 380 ₽
6 285 ₽
  • -50%
  • Хит
Купить Joki
Купить Joki
Купить Joki
Купить Joki
Купить Joki
Купить Joki
Joki
Матрас Corretto
жесткая
16 см
средняя
до 120 кг
Независим. пружины TFK Состав
Размер, см
60х190
12 676 ₽
6 338 ₽
  • -25%
  • Хит
Купить Libre Base King R
Купить Libre Base King R
Купить Libre Base King R
Купить Libre Base King R
Купить Libre Base King R
Купить Libre Base King R
Купить Libre Base King R
Купить Libre Base King R
Libre Base King R
Матрас Sontelle
средняя
14 см
средняя
до 90 кг
Пружинный блок Боннель Состав
Размер, см
60х190
9 121 ₽
6 841 ₽
  • -25%
  • Хит
Купить Soft Standart 2
Купить Soft Standart 2
Купить Soft Standart 2
Купить Soft Standart 2
Купить Soft Standart 2
Soft Standart 2
Матрас Промтекс-Ориент
средняя
18 см
средняя
до 90 кг
Независим. пружины TFK Состав
Размер, см
60х190
9 977 ₽
7 483 ₽
  • -45%
  • Хит
Купить Strutto TFK
Купить Strutto TFK
Купить Strutto TFK
Купить Strutto TFK
Купить Strutto TFK
Strutto TFK
Матрас Lonax
средняя
20 см
средняя
до 110 кг
Независим. пружины TFK Состав
Размер, см
60х190
15 715 ₽
8 643 ₽
  • -25%
  • Хит
Купить Soft Standart 1
Купить Soft Standart 1
Купить Soft Standart 1
Купить Soft Standart 1
Купить Soft Standart 1
Купить Soft Standart 1
Купить Soft Standart 1
Soft Standart 1
Матрас Промтекс-Ориент
мягкая
16 см
мягкая
до 100 кг
Независим. пружины TFK Состав
Размер, см
60х190
12 031 ₽
9 023 ₽
Просмотреть все

Отзывы наших покупателей

Отзыв о детском матрасе промтекс-ориент ОТЗЫВ О ДЕТСКОМ МАТРАСЕ PROMTEX ORIENT
Отзыв о матрасе промтекс-ориент Soft Мидл 2 отзыв о матрасе промтекс-ориент Soft Мидл 2
Отзыв о матрасе Dreamline отзыв о матрасе Dreamline
Отзыв на матрас Benartti Prime Orto S1000 отзыв на матрас Benartti Prime Orto S1000
Просмотреть все отзывы
Не можете выбрать?
Звоните, мы подскажем!
Консультация не обязывает к покупке
Москва и область +7 800 200 04 14
+7 495 432 01 08
или оставьте свой номер телефона, наш консультант свяжется с Вами.
Укажите телефон
Помощь с выбором матраса
Почтовая рассылка Раз в неделю мы отправляем письма с новостями из мира здорового сна и действительно выгодными предложениями.
У меня вопрос!
Рассчитать нестандарт
Рассчитать доставку
Где мой заказ?
Заявка на подбор
Оптовый заказ
Поставщикам
Бесплатный звонок по России +7 800 200 04 14
Для звонков в Москве +7 495 432 01 08
Круглосуточно, без выходных info@okmatras.ru
© 2019 «okmatras.ru» — интернет-магазин ортопедических матрасов и мебели. Адрес: 117208, Москва, ул. Чертановская д. 9 корпус 3
Наверх